Spaß und Freude an der Bewegung

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion Vorarlberg lud wieder zum Fußball-Spielefest.

Dornbirn. Mehr als 350 Kinder waren kürzlich beim diesjährigen Fußball-Spielefest für Volksschulen auf der Sportanlage des Emma & Eugen DSV mit dabei. Rund 600 Kinder beteiligten sich insgesamt beim Event, das an drei Schauplätzen (Schlins, Schwarzenberg, Dornbirn) bzw. Turniertagen in den vergangenen Wochen ausgetragen wurde. Die Veranstaltung hat sich als fixer Termin und Höhepunkt im Sportkalender etabliert

Die Betreuung der teilnehmenden Mannschaften übernahmen an den Spielnachmittagen die Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie die Spielerinnen der Mädchen-Akademie des VFV. „Die Freude am Spielen und an der Bewegung stehen bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt. Deshalb führen wir an den Turniertagen keine Tabellen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen Siegerinnen und Sieger sein“, betonte Schulsportreferent Christoph Neyer.