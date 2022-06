Spaß mit Spielmobil in Sonnenheim

Spielmobil in Sonnenheim: Von Sackhüpfen bis Stelzenlauf gabs bunte Spiele zuhauf.

Frastanz. Am Mittwoch schrien viele Kinder in Sonnenheim laut „Hurra“, denn das Spielmobil war wieder da. Zum Fußballplatz in Sonnenheim, nebenan vom Spielplatz, brachten die Bibliothek Frastanz und das Domino s´Hus am Kirchplatz jede Menge abwechslungsreiche Spiele mit und sorgten mit viel Bewegung für Spiel und Spaß. Ein weiteres Highlight war das Kinderschminken, das auch heuer wieder heiß begehrt war.