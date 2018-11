Sparkasse fördert Instrumentenanschaffung für Musikschule Bludenz

Musikalische und sportliche Betätigungen sind wesentliche Faktoren in der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und zudem sinnvolle Freizeitbeschäftigungen.

Instrument “wächst” mit

„Gerade in der heutigen Zeit, in der Familien finanziell oft stark belastet sind, ist es vorteilhaft, wenn wir als Musikschule diverse Instrumente mietweise anbieten können und damit den Einstieg erleichtern. Durch den heute in der Regel früher beginnenden Instrumentalunterricht braucht man Instrumente in unterschiedlichen Größen, um die ersten Jahre sinnvoll zu gestalten. Das Instrument „wächst“ dann gleichsam mit. Die Unterstützung der Sparkasse Bludenz ist uns in diesem Bestreben eine große Hilfe“, freut sich Musikschuldirektor Thomas Greiner.