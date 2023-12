Sparkasse Bludenz verlässlicher Partner der Musikschule Bludenz

Bludenz. Musikalische Bildung ist ein bedeutender Baustein in der menschlichen Entwicklung.

Um Eltern bei der Anschaffung solcher Instrumente zu entlasten, bietet die Städtische Musikschule Kinderinstrumente als Mietinstrumente an. „Die Unterstützung der Sparkasse Bludenz ist uns in diesem Bestreben eine sehr große Hilfe, denn so können Eltern diverse Instrumente kostengünstig mieten, was sie finanziell entlastet. Dies ist gerade in der gegenwärtigen Zeit hoher Kosten besonders wichtig“, freut sich Musikschuldirektor Thomas Greiner.