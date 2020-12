„Spark7 Nachwuchs Hallenturnier“ in Lochau auf Februar 2021 verschoben

Lochau. Fix im Terminkalender stand das große „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier“ des SV typico Lochau in der Sporthalle. Nun muss es auf Grund der derzeit geltenden Covid-19-Bestimmungen auf das Wochenende vom 19. bis 21. Februar 2021 verschoben werden.

Das Lochauer Nachwuchs-Hallenturnier ist alljährlich das besondere Highlight für die heimische Fußballjugend in der langen Winterpause. In sieben Altersklassen – U7, U8, U9, U10, U12, U14 und U16 – kämpfen hier über 50 Teams an drei Turniertagen mit viel Begeisterung um die Turniersiege und Pokale.