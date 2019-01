„SPARK 7 Nachwuchs Hallenturnier“ in der Lochauer Sporthalle

Lochau. Das Lochauer „SPARK 7 Nachwuchs Hallenturnier“ war wieder ein toller Erfolg. In sechs Altersklassen – U7, U8, U10, U11, U12 und U14 – kämpften die jungen Teams mit viel Begeisterung um die Turniersiege und Pokale.

„Wir freuen uns, dass wieder rund 50 Mannschaften mit über 350 jungen Fußballerkickern samt Trainern, Betreuern und sehr viel Anhang an diesen drei Turniertagen nach Lochau gekommen sind. In über 120 Spielen boten die Teams aus dem ganzen Land hier attraktiven Hallenfußball“, resümierte das Organisationsteam mit Aydin Akdeniz, Thomas Baldreich, Fabio Feldkircher, Ralf Renoth und Robert Schwarz an der Spitze rundum zufrieden. Zahlreiche Zuschauer sorgten zudem auf der Tribüne mit lautstarker Unterstützung für eine prächtige Kulisse. Ein besonderer Dank geht auch an die zahlreichen Sponsoren!