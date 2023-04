Sparen oder ausgeben? Was tun mit 1000 Euro mehr?

Was würden Vorarlberger machen, wenn sie Tausend Euro zusätzlich zur Verfügung hätten? Wären sie sparsam oder spendabel?

Alles wird teurer. Fast niemand würde derzeit zu zusätzlichem Geldsegen nein sagen. VOL.AT wollte bei einer Umfrage in Dornbirn wissen, was Vorarlberger mit 1000 Euro mehr im Monat tun würden. Würden Sie eher sparen oder das Geld gleich ausgeben?

"Sparen tue ich gar nicht"

Investieren, statt ausgeben

"Ich würde es schon sparen", meint Maximilian aus Dornbirn. Man wisse nie, was man in der Zukunft brauche, so der 16-Jährige. Auch seinem Kumpel Boris geht es ähnlich: "Investieren ist das, an das ich denke, wenn ich an tausend mehr denke." Er würde das zusätzliche Geld nicht gleich ausgeben.