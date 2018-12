Spar Vorarlberg bekommt eine neue Geschäftsführerin

In der Landesorganisation Vorarlberg der österreichischen Handelskette SPAR kommt es in naher Zukunft zu einem pensionsbedingten Generationswechsel an der Führungsspitze.

Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, wurde vor wenigen Wochen die Nachfolge des amtierenden Geschäftsführers Gerhard Ritter (Jg. 1956) geregelt. Auf Ritter wird die gebürtige Steirerin Carina Pollhammer (35) als neue Geschäftsführerin von Spar Vorarlberg folgen. Sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren für Spar Österreich in unterschiedlichen Funktionen. Gegenwärtig ist sie für internationale Expansion und Projektentwicklung sowie für Sonderprojekte zuständig.

Übergabe zum Jahreswechsel 2019/20 Spar-Vorarlberg-Geschäftsführer Gerhard Ritter bestätigte auf wpa-Anfrage, dass Carina Pollhammer zu seiner designierten Nachfolgerin bestellt wurde. Die Spar-Kaufleute im Land wurden frühzeitig über den anstehenden Generationswechsel informiert. Im Laufe des Jahres 2019 werde die zukünftige Geschäftsführerin in Vorarlberg mit der Einarbeitung in diese Funktion beginnen. “Ich werde Frau Pollhammer in diese Führungsfunktion einarbeiten”, so Ritter.

Zum Jahreswechsel 2019/20 sei dann die Übergabe der Geschäftsführung von Spar Vorarlberg von Gerhard Ritter an Carina Pollhammer vorgesehen. Er, Ritter, werde danach in den Ruhestand treten. Gerhard Ritter ist seit über 40 Jahren für die Spar-Organisation tätig, davon in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführer in Vorarlberg.

3.000 Mitarbeiter Die Spar Organisation zählt im Ländle 100 Standorte (55 selbstständige Spar-Kaufleute, 40 Spar- bzw. Eurospar-Filialen und fünf Interspar-Märkte), an denen etwa 3.000 Mitarbeiter beschäftigt werden.