SPAR Satteins macht sich frisch

SPAR Moser-Gerstgrasser feiert nach Modernisierung im Juli Wiedereröffnung

SATTEINS Der SPAR Moser-Gerstgrasser im Herzen von Satteins wird rundum modernisiert und soll nach einem umfangreichen Umbau zu seiner Wiedereröffnung im Juli in neuem Glanz und mit einem erweiterten Sortiment erstrahlen. Aufgrund des Umbaus schließt der SPAR Supermarkt in Satteins am Donnerstag, 16. Mai 2019 schon um 13 Uhr.