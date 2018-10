SPAR-Partner mit Tierschutzpreis ausgezeichnet

SPAR forciert seit jeher die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben und Lieferanten, die sich für eine artgerechte Nutztierhaltung einsetzen. Bei der diesjährigen Verleihung des Vorarlberger Tierschutzes wurde dieses Engagement gewürdigt.

Der Sennhof in Rankweil wurde für seinen vorbildlichen Einsatz für eine artgerechte Haltung zum Wohle der Tiere ausgezeichnet.

Bemühungen in Sachen Tierwohl und Projekte, in denen Tierschutz gelebt und gefördert wird, sind wichtige Kriterien für eine nachhaltige Landwirtschaft und stellen auch bei SPAR zentrale Bausteine in der Sortimentsgestaltung dar.