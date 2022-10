Spannung vor der Heimpremiere der VEU Feldkirch

Die Montfortstädter treffen auf HC Kufstein.

Das ist aber längst nicht alles, was die Ö Eishockey Liga am Wochenende zu bieten hat: In der Gruppe West gibt’s am Freitag die Heimpremiere der VEU Feldkirch gegen den HC Kufstein.

Gruppe West: VEU Feldkirch feiert Heimpremiere gegen den HC Kufstein

Am Freitag empfängt die VEU Feldkirch den HC Kufstein in der legendären Vorarlberghalle. Die Tiroler hatten mit dem 6:2-Sieg gegen Meister Wattens gleich zum Auftakt für eine große Überraschung gesorgt. Die junge Feldkircher Truppe kämpfte gegen den EHC Kundl verbissen, musste aber am Ende eine knappe 1:3-Niederlage hinnehmen.

Heimo Lindner, General Manager VEU Feldkirch: "Wir können mit unserem ersten Auftritt sehr zufrieden sein. Für die meisten Spieler war es ihr erstes Spiel im Erwachsenenbereich. Anhand der Vielzahl an Großchancen hätten wir das Spiel sogar gewinnen können bzw. müssen. Trotzdem sehen wir aber vor allem die tägliche Weiterentwicklung unserer Spieler im Vordergrund, um sie so, Schritt für Schritt an den Profibereich heranzuführen. Natürlich hoffen wir, den Schwung aus dem ersten Spiel mitzunehmen, es bleibt abzuwarten welche Kooperationsspieler zur Verfügung stehen werden. Auf alle Fälle werden wir versuchen, beim ersten Heimspiel alles zu geben und hoffentlich auch die ersten Punkte zu holen. Ich persönlich kenne Kufstein aus meiner Zeit in Hohenems in- und auswendig. Unsere Coaches werden auch sicher das eine oder andere Video von Kufstein zu sehen bekommen. Wir werden sehr gut vorbereitet ins Spiel starten. Der Sieg gegen Wattens war schon mal ein deutliches Ausrufezeichen, Kufstein ist wieder da!"