Spannung vor dem Finale in Cannes: Gewinnt SIE den Hauptpreis?

Diese deutsche Schauspielerin hat gute Chancen auf diesen begehrten Preis.

Vor dem Ende der Filmfestspiele in Cannes fehlt ein klarer Favorit für den Hauptpreis Goldene Palme. Einige der Filme konnten jedoch besonders viele Kritikerinnen und Kritiker überzeugen. Darunter sind auch die beiden Wettbewerbsfilme, in denen die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller mitspielt. In Jonathan Glazers „The Zone of Interest“ verkörpert Hüller die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. „Anatomy of a Fall“ von Justine Triets beeindruckte vor allem die französische Kritik, in der Hüller die Autorin Sandra spielt, die sich nach dem Tod ihres Mannes vor Gericht verantworten muss. Die 45-jährige hat damit gute Chancen auf den Preis als beste Darstellerin.