Spannring spielt erst nächste Saison bei den Pioneers Vorarlberg

Er spielt auch kommende Saison für den Erstligist.

Nach Alex Caffi haben sich die BEMER Pioneers Vorarlberg auch mit Patrick Spannring auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der gebürtige Vorarlberger ist eine wichtige Stütze und ein zentrales Bindeglied innerhalb des Teams. Der Verein ist sehr erfreut gemeinsam mit Patrick in die zweite Saison in der ICE Hockey League zu gehen.



Wie sein Goalie Kollege Alex Caffi, bekommt auch Patrick die Möglichkeit, bis zum Ende der Saison 2022/2023 in der Schweiz auf Punktejagd zu gehen. Er wechselt mit 1. Februar zu seinem vorherigen Arbeitgeber dem HC Thurgau in die Suisse League. Dort steht Spanni ganz oben auf der Wunschliste für die Playoffs. Nach Verhandlungen zwischen den Vereinen und Patrick, wurde dem Wechsel Antrag schließlich stattgegeben.