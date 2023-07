Spanner filmte auf Blasmusikfest Frauen auf Toilette

In Rettenberg im Allgäu wurde eine Mann erwischt, wie er auf einem Fest in einem Toilettenwagen Frauen heimlich filmte.

Am vergangenen Freitagabend wurde ein 50-jähriger Mann dabei erwischt, wie er in einem Toilettenwagen eines Blasmusikantentreffens Videoaufzeichnungen von jungen Frauen fertigte. Der Vorfall ereignete sich in Rettenberg im Oberallgäu.