Am kommenden Sonntag laden zahlreiche Museen der Region wieder zu einer abwechslungsreichen Erlebnisreise.

Kummenberg/Vorderland . Die Aktion Reiseziel Museum geht heuer bereits in die 15. Runde. Kinder und ihre Familien erwartet an drei Sonntagen im Sommer wieder ein spannendes und erlebnisreiches Familienprogramm.

Kinder, Eltern und Großeltern können sich am kommenden Sonntag, 3. Juli erstmals auf eine interessante Erkundungstour durch die Museen der Region machen. So präsentieren beim Freilichtmuseum Römervilla in Rankweil echte Römer ihre Rüstungen und erzählen spannende Geschichten aus der Römerzeit. Beim Lagerfeuer kann dazu die eigene Jause gegrillt werden und so weitere Eindrücke aus der damaligen Zeit gesammelt werden.