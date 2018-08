Spannendes Nachwuchsturnier in Altach

Reiternachwuchs hatte die Möglichkeit Turnierluft schnuppern

Altach Ein rundum gelungener Neustart. Nach einigen Jahren Turnierpause ist der Neustart in Altach mit den zwei Nachwuchsturnieren im Sommer 2017 bestens geglückt. Dieses Wochenende beim ASVÖ Nachwuchsspringen gab es schon über 300 Starts zu verzeichnen. Viele sensationelle Sprünge, eifrige Nachwuchsreiter und keine Verletzung. Dies sind die Zutaten für ein durch und durch gelungenes Turnier.

Auch das Finale vom Biedermann Pony-Pferde-Einsteiger-Cup fand an diesem Wochenende wieder auf der Anlage des RV-Rheintals statt. Das Konzept der Nachwuchsreihe stellt den lizenzfreien und jungen Lizenz-Reitern, plus den jungen Pferden unter beliebig lizenzierten Reitern eine eigene Turnierreihe zur Verfügung, in der Sie im Mittelpunkt stehen sollen. „Uns ist vor allem die Jugend wichtig, sie sollen die Möglichkeit haben ein Turnier im kleinem Rahmen zu reiten, ohne Druck dafür aber mit viel Lob“, erklärt Obfrau Rebecca Mohr.