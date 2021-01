Spannendes Jubiläumsjahr für den SC Admira.

Der Dornbirner Traditionsverein feiert heuer sein 75-jähriges Jubiläum.

Dornbirn. Nach einem erfolgreichen Jahr aus sportlicher Hinsicht, wären die „Admiraner“ bereit für die neue Saison. „Aufgrund von Covid 19 leben wir als Verein derzeit auch von Woche zu Woche. Wir wären heiß auf die ersten Spiele, aber planen kann man derzeit einfach noch nichts“, erklärt der sportliche Leiter, Geri Pichler. Auch Trainer Herwig Klocker zieht ein Resümee mit „gemischten Gefühlen“: „2020 war ein turbulentes Jahr und eine für alle sehr herausfordernden Zeit. Corona hat auch den Sport beherrscht und hat uns gelehrt, dass Fußball nicht das Wichtigste im Leben ist. Gesundheit, Freundschaft, Teamgeist und Kameradschaft haben mehr und mehr an Wichtigkeit gewonnen – alles Dinge, für die gerade unser Mannschaftssport Fußball steht.“

Der SC Admira, seit jeher für seinen besonderen Zusammenhalt und sein funktionierendes Vereinsleben bekannt, hat so auch die vielen bisherigen Herausforderungen durch Corona gut gemeistert. „Unser gesamtes Trainer-Team hat großartige Arbeit geleistet und die Trainings sowie den Spielbetrieb so gut es eben ging – und gesetzlich erlaubt war – aufrechterhalten. In Zeiten von Home-Schooling und Home-Office war dies teilweise die einzig mögliche gemeinsame sportliche Betätigung“, betont Herwig Klocker. Und weiter: „Mit enormem Einsatz, tollem Teamwork und sehr viel Flexibilität haben wir das alles bestmöglich gemeistert.“