Spannendes Funkenwochenende inklusive Kinderfunken

Vergangenen Samstag bescherte die örtliche Funkenzunft den Klostner Mädchen und Buben nach coronabedingter Pause im letzten Jahr wieder einen spannenden und unterhaltsamen Nachmittag. Wie auch in den letzten Jahren durften die Kinder beim Aufbau des beliebten Kinderfunken helfen.

Am Funkensonntag war es endlich so weit. Nach der Begrüßung durch den Obmann der Funkenzunft Klösterle, Stefan Ulrich, durften die Kinder mit ihren gebauten Fackeln gemeinsam mit Leni Salzgeber den kleinen Funken anzünden und gespannt wurde dieser spannende Vorgang von den Zuschauern verfolgt. Zudem gab er interessante Einblicke in den Funkenbau. Danach bekamt Julian Cazzolli die Ehre, den großen Funken – in Vertretung von Funkenmeister Tobias Wascher – zum Brennen zu bringen. Mit großen Augen konnten die Besucher dann das lodernde Feuer bestaunen. Bei feinen Funkaküachle, heißen Getränken und Marschmusik der HM-Klösterle warteten dann Einheimische und Gäste auf das große Finale – und dieses ließ auch nicht allzu lange auf sich warten: mit einem lauten Knall explodierte die Hexe und es gab noch ein schönes Feuerwerk zum Abschluss.