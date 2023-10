Spannender und erlebnisreicher Museums-Abend

Am kommenden Samstag laden zahlreiche Museen der Region wieder zu einer abwechslungsreichen Erlebnisreise.

Kummenberg/Vorderland Die Lange Nacht der Museen geht heuer bereits in die 23. Runde und Besucher haben dabei die Möglichkeit zwischen 18 und 1 Uhr zahlreiche Museen zu besuchen. Auch in der Region am Kummenberg und Vorderland gibt es dazu einiges zu entdecken.

Ausstellung und Vorführungen am Steinbruchgelände

Bei der langen Nacht der Museen öffnet auch das ehemalige Steinbruchgelände der IRR in Mäder seine Türen und lädt zur Besichtigung der Werkstätten, sowie des Waaghaus und der Remise. Weiters wartet eine Ausstellung und Vorführungen der Feldbahn-Lokomotiven, der Materialwagen und der LGB-Gartenbahn-Anlage.

Eröffnung des Heimatkunde-Schauraum

In Koblach öffnet mit der langen Nacht der Museen auch der Heimatkunde-Schauraum in Broger´s Stall. In der historischen Schau werden originale Exponate ausgestellt, die das Leben und Arbeiten der Koblacher Bevölkerung ab dem 19. Jahrhundert veranschaulichen. Und auch das Museum für Urgeschichte zeigt durch Ausgrabungen, dass in Koblach bereits in der Mittelsteinzeit vor 8.000 Jahren Menschen hier gesiedelt haben. Alltagsgegenstände und Werkzeuge aus dieser Zeit können bestaunt werden.

Mit einem Ticket in alle Museen