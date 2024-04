Spannender Einblick in die Technik der Zukunft

Diese Woche gastiert der Tourbus des technischen Museums Wien in der MS Baumgarten und dem Poly Dornbirn.

Dornbirn. Der elektrische Tourbus des technischen Museums Wien, das sogenannte „roadLAB“ besuchte mit einem fachkundigen Vermittlungs-Team eine Woche lang die Mittelschule Baumgarten und die Polytechnische Schule Dornbirn, um die Begeisterung für Technik und Wissenschaften auch erstmals nach Vorarlberg zu tragen.

Premiere in Vorarlberg

Initiatorin Alexandra Kirmair, Lehrerin am Poly und an der MS Baumgarten freute sich über diese besondere Ehre: „Wir sind die erste Schule in Vorarlberg, die in den Genuss dieses besonderen Projektes kommt. Ich entdeckte den roadLab auf Facebook und habe sofort eine Anfrage an das technische Museum geschickt. Nach einem halben Jahr kam dann endlich die Rückmeldung und eine Zusage, worüber wir natürlich mehr als begeistert waren.“

Technik zum Anfassen

Mit dem mobilen Vermittlungsformat „roadLAB“ kommt das Technische Museum Wien direkt zu seinem Publikum und tourt mit einem E-Bus durch die Bundesländer. Schulen, Freizeit und Bildungseinrichtungen oder Vereine in ganz Österreich können so die Vermittlungskompetenz des Museums ganz einfach zu sich holen. „Der Besuch in Dornbirn war bisher die weiteste Reise, aber nachdem wir abgeklärt hatten, dass die beiden Schulen alle Voraussetzungen, u.a. ausreichend Platz für den 15m2 große Maker*Space haben, konnten wir erstmals Richtung Vorarlberg starten und freuen uns über das positive Feedback der Schülerinnen und Schüler, das wir bisher erhalten haben“, erklärte Thomas Franz-Riegler.

Nach einer kurzen Einführung durch die Experten Nina Mc Nabe, Sara Zebec und Thomas Franz-Riegler zu den spezifischen Soft- und Hardwarekomponenten die eine souveräne Bedienung gewährleisten, wurde im Anschluss von den Schülerinnen und Schüler das webbasierte Programm TinkerCAD und die Open-Source-Software Inkscape eingesetzt, um eigene Projekte (Sticker, personalisierte Schlüsselanhänger, …) zu entwerfen und zu realisieren. Dabei wurden 3D Drucker, Lasercutter und Vinylcutter verwendet. Die Schülerinnen und Schüler stellten viele Fragen und staunten, was u.a. mit 3D-Technik alles möglich ist. Nach dem Workshop-Ende konnten alle Jugendlichen dann ihre persönlichen Werkstücke mit nach Hause nehmen und stolz ihren Eltern präsentieren. (cth)

VN-Heimat-Umfrage: Wie hat dir der Besuch mit dem roadLAB gefallen?

Mia Jähnig, 12 Jahre, Dornbirn:

Ich fand super, dass man so kreativ sein konnte und bin zum ersten Mal mit einem 3D-Drucker in Berührung gekommen. Es war sehr spannend und eigentlich recht einfach in der Umsetzung.

Lea Künz, 12 Jahre, Dornbirn:

Zunächst einmal war der Workshop eine tolle Abwechslung zum Unterricht und ich bin begeistert, was alles mit einer Maschine möglich ist und was wir nach so kurzer Zeit schon machen konnten.

Moritz Huchler, 12 Jahre, Dornbirn: