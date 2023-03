Spannender Auftakt in der Rollhockey-Best-of-Five-Serie

Der RHC Dornbirn kämpft um den ersten Playout-Sieg.

Dornbirn. Nach dem Abschluss der Qualifikationsrunde steht für die NLA-Cracks an diesem Samstag, 1. April in der Stadthalle Dornbirn gegen Wimmis eine entscheidende Best-of-Five-Serie um den Ligaverbleib an. Die beiden Teams, die sich nach dem Grunddurchgang auf den Rängen 6 und 7 etabliert haben, werden nun alles daransetzen, den Klassenerhalt zu sichern.

Wimmis hat zuletzt mit einem Überraschungssieg in Genf aufhorchen lassen und Selbstvertrauen getankt. Trotz des Verletzungspechs, welches das Heimteam schon länger plagt und unter anderem die Teilnahme in die Finalrunde kostete, ist die Dolce-Truppe entschlossen, dem Abstiegskampf zu entweichen und die Saison erfolgreich zu beenden.

Die Messestädter, die in der Qualifikationsrunde nach einem 2:4 Auswärts- und einem 7:5 Heimsieg gegen die Niedersimmentaler immer das Gewinnerlächeln aufsetzen konnten, haben sich zum Ziel gesetzt, auch zum Serienauftakt als Sieger vom Feld zu rollen. Die Dornbirner konnten durch den Heimsieg gegen Titelaspirant Thunerstern neue Motivation schöpfen. Kapitän Brunner und Co. sind nun hochmotiviert: „Wir werden nichts unversucht lassen, in der Serie von Anfang an den Ton anzugeben und vorzulegen“, so Roche Brunner.