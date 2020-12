Spannende virtuelle Lehrlingsmesse der Ausbildungsbetriebe im Walgau

Am Freitag, 11. Dezember fand die erste virtuelle Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ statt. 50 Ausbildungsbetriebe und Institutionen nahmen die Besucher mit hinter die Kulissen.

Mit ein paar Klicks an PC, Tablet oder Handy war man mitten im Messe-Erlebnis. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag gab es mehrstündige Live-Fenster, so dass der Besuch sowohl im Rahmen des Schulunterrichts, als auch von zuhause aus möglich war. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit: Mehr als 800 BesucherInnen sich über den Tag verteilt auf der Plattform.

Die Organisatoren zeigten sich zufrieden: „Natürlich ist eine digitale Lehrlingsmesse etwas ganz Neues – für Aussteller und Besucher gleichermaßen“, erklärt Lukas Jussel, Geschäftsführer der Tischlerei Jussel aus Nenzing. „Aber das brachte auch wirklich spannende Möglichkeiten mit sich. Meist können wir nur am Werkstück erklären, was unseren Lehrberuf besonders macht. So jedoch konnten wir unsere Besucher direkt mit in die Werkstatt / an die CNC-Maschine nehmen,“ zeigt sich der ehrenamtliche Projektleiter der „Lehre im Walgau“ überzeugt. „Das gewährte den Jugendlichen noch mal ganz neue Einblicke!“