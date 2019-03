Spannende Theaterpremiere im Kirschendorf

Der Jakob Summer Saal in Fraxern war am vergangenen Wochenende Schauplatz für die Premiere der Krimipersiflage „Mordsspass im Musikantenstall“.

Fraxern Die Theatergruppe unter der Leitung von Andrea Amann hatte im Vorfeld wochenlang auf diesen Auftritt geprobt. Das Premierenpublikum im ausverkauften Saal begleitete Moni (Silvia Nachbaur) und Matti (Martin Kathan) Jäger, die berühmten Moderatoren der bekannten Volksmusiksendung „Der Musikantenstall“ bei deren Aufzeichnung der Weihnachtssendung, die nicht ganz so verlief wie geplant. In der Krimikomödie in drei Akten von Tina Segler, in Dialektfassung durch Obfrau Andrea Amann umgeschrieben, erlebten die Zuschauer turbulente Szenen auf der Showbühne.