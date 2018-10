Spannende Schnitzeljagd hoch zu Ross

Nach erfolgreichen Schnitzeljagden und Reiterspielen in den vergangenen acht Jahren startet Organisatorin Sabrina Brunner mit ihrem Team am kommenden Samstag, 13. Oktober zum 2. Mal die "Mountain Games".

Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Teilnehmeranzahl vorerst angehoben. Aber mit aktuell 50 Anmeldungen muss für dieses Mal leider Schluss sein. Für künftige Veranstaltungen wird Brunner daher ein größeres Teilnehmerfeld einplanen. Für Speis und Trank ist an diesem Tag bestens gesorgt und neben den Teilnehmern sind auch Zuschauer herzlich willkommen. Auch für Kinder ist diese Veranstaltung sicher sehenswert. Die Mountain Games 2018 werden bereits um 9 Uhr in der Früh gestartet, Ende der Veranstaltung wird je nach Reitgeschwindigkeit am Nachmittag sein. Für jeden Teilnehmer gibt es neben einem Erinnerungsgeschenk noch weitere Überraschungen. Sabrina Brunner bedankt sich jetzt schon bei allen Sponsoren für die Unterstützung: „solch eine Veranstaltung wäre sonst nicht möglich“, so Brunner. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, Helmpflicht und Wirbelschutzweste für Kinder erhöhen die Sicherheit. Alle weiteren Informationen und Bilder der Veranstaltung sind auf der Facebook Seite Mountain Games Klösterle zu finden.