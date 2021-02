Spannende Pirsch durch den Wildpark

Mehr als 30 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der tierischen Schnitzeljagd des Graf Hugo

Feldkirch. Trotz der derzeit bestehenden besonderen Umstände haben die Offene Jugendarbeit Feldkirch und Rankweil in Zusammenarbeit mit der Stadt bzw. der Marktgemeinde ein abwechslungsreiches und spannendes Semesterferienprogramm auf die Beine gestellt. Der größte Teil der Veranstaltungen konnte aufgrund der bestehenden Auflagen und Verordnungen nur online durchgeführt werden, das Graf Hugo nutzte aber die Gelegenheit für eine Freiluftveranstaltung und organisierte eine sowohl spannende, aber auch informative Schnitzeljagd durch den Wildpark oberhalb von Feldkirch. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche machten sich teilweise gemeinsam mit Eltern und Geschwistern auf in das beliebte Naherholungsziel am Ardetzenberg. Die Mitarbeiter des Graf Hugo vor Ort, Benedikt Weber und Pascal Thaler, hatten vorab die Teilnehmer mittels Zeitplans eingeteilt, damit größere Menschenansammlungen von Beginn weg vermieden werden konnten. Bewaffnet mit einem Fragenheft machten sich die neugierigen Wildparkforscher auf den Weg, auf dem es mehrere Aufgaben und Fragen in Zusammenhang mit den Tieren vor Ort zu bewältigen gab. Alle Antworten zusammen ergaben einen Zahlencode, der dann auf der Homepage des Graf Hugo zur großen Finalfrage Zugang gewährte. Nach dem auch diese Herausforderung geschafft war, gab es schließlich bei den beiden Jugendarbeitern die Belohnung in Form eines prall gefüllten Geschenkesacks abzuholen.