Spannende Einblicke in die Schönheit Namibia

Bludenz. Im Rathaus Bludenz fand kürzlich unter dem Titel „Namibia meets Bludenz“ die Vorführung einer besonderen Reisedokumentation statt - Die Filmdoku „3400 km auf neuen Spuren“.

Neben einer kurzen Einführung zur Geologie Namibias durch Josef Kaiser und einem Kurzbericht von der Spendenübergabe an die Blydskap School/ Region Kunene präsentierten Ingrid Maier und Ernst Hönig von der Firma Kreativ Service in einem einstündigen Film die Eindrücke ihrer zweiten Namibia-Reise. Mit wunderbaren Videoaufnahmen von der Kalahari bis zum FishRiver-Canyon erinnerte sich das Unternehmerpaar neben der beeindruckenden Landschaft und der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt auch an viele kleine Begebenheiten auf ihrer 3400-Kilometer-Entdeckertour.