Spannende Einblicke in die handwerklichen Lehrberufe

Die LBS Dornbirn 1 lud zum Tag der offenen Tür.

Dornbirn. Einen Einblick in die Vielfalt der heimischen Handwerksberufe erhielten vergangene Woche zahlreiche Interessierte an der Landesberufsschule Dornbirn 1. Der Tag der offenen Tür bot die Gelegenheit die unterschiedlichen Gewerbe und die derzeit 15 verschiedenen Lehrberufe, die an der LBS1 angeboten werden, kennenzulernen. Dabei konnten die Besucherinnen und Besucher nicht nur theoretisches Wissen sammeln, sondern auch aktiv in die Welt der Handwerkskunst eintauchen.

Von Tischlerei und Zimmereitechnik über Malerei und Beschichtungstechnik bis hin zu Maurer- und Stuckateurarbeiten – die Palette an Lehrberufen beeindruckte die Besucherinnen und Besucher. In einigen Abteilungen konnten diese aktiv Hand anlegen und die Grundlagen der verschiedenen Handwerke selbst erfahren. So gab es in der Tischlereiabteilung die Möglichkeit zunächst im CNC-Raum bei der Planung eines Holzstückes mitzuwirken und später das produzierte Steckhölzer-Geduldsspiel beim Schleifen zu vollenden. Nebenan in der Malerabteilung drehte sich alles um das Medium Farbe und Pinsel und Fachlehrer Ronald Hofer zeigte sich angetan, wie gut seine selbst „frischgebackenen Lehrlinge“ – sie sind selbst erst seit vier Wochen an der Schule – den interessierten Gästen die Begeisterung für den Lehrberuf vermittelten. In anderen Bereichen wiederum erhielt man die Möglichkeit, den Lehrlingen über die Schulter zu blicken und so einen authentischen Einblick in deren tägliche Arbeit und den Schulalltag zu gewinnen.