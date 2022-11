Spannende Einblicke hinter die Kulissen

Das LZH Dornbirn lud zum 45-Jahr-Jubiläum und Tag der offenen Tür.

Dornbirn. Das Landeszentrum für Hörgeschädigte feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen und so stand der diesjährige Tag der offenen Tür ganz im Zeichen des großen Jubiläums, das den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern ein äußerst spannendes Programm bot.

Zum feierlichen Auftakt lud Direktor Johannes Mathis zunächst in den Veranstaltungssaal und begrüßte Landtagsabgeordnete Susanne Andexlinger, die in Vertretung von Landeshauptmann Markus Wallner erschienen war und ebenfalls ein paar Begrüßungsworte an das Publikum richtete. Es gab viel Lob für die 1977 (damals noch als Gehörlosenheim) gegründete Einrichtung, die sich heute umfangreich um zahlreiche Anliegen von der Förderung, Ausbildung, Rehabilitation bis zur Beratung für Angehörige kümmert.

So präsentierte sich die Abteilung Therapie mit ihren unterschiedlichen Fachbereichen und interaktiven Spielen und im Kindergarten nebenan, bekamen die Gäste eine spannende Fotoshow zu sehen. In der LZH Hörtechnik wurden die neuesten Geräte für Hörbeeinträchtigte vorgestellt und jede Besucherin und jeder Besucher erhielt die Möglichkeit, sein Gehör gratis testen zu lassen. Die Beratungsstelle bot außerdem für Interessierte einen Crashkurs in Österreichischer Gebärdensprache und Sportbegeisterte konnten sich in der hauseigenen Kegelbahn austoben. Auch die Türen der Schulklassen waren geöffnet und gaben Gelegenheit einmal zu sehen, wie der Schulalltag im LZH aussieht.