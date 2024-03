Spannende Einblicke am „Schaffar-Tag“

Bludenz. Einen Tag lang, hatten die Schüler*innen der beiden dritten Klassen der Volksschule Obdorf die Gelegenheit, einen aufregenden Tag voller Entdeckungen zu erleben.

Organisiert von der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (VVG), führte der „Schaffar-Tag“ die Kinder zu verschiedenen lokalen Betrieben, um ihnen einen Einblick in deren Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Die beiden 3. Klassen der VS-Obdorf in Bludenz konnten in Gruppen unterteilt den Bludenzer Bauhof sowie das Wasserwerk besichtigen. Dabei standen ihnen kompetente Ansprechpartner zur Seite: Walter Lange präsentierte den Bauhof, während Christian Erhard und Daniel Neyer das Wasserwerk vorstellten. Die Kinder konnten sich auch zwei Fahrzeuge genauer ansehen - ein Auto vom Wasserwerk und einen nagelneuen Unimog. Matthias Koch vom Wasserwerk Bludenz übernahm die fachkundige Vorstellung der Fahrzeuge. Im Anschluss an die Besichtigungen gab es ein kleines Quiz, bei dem sie ihr neu erworbenes Wissen unter Beweis stellen konnten.