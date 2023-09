Spannende Duelle und Spaß für die ganze Familie

Ping Pong-Profis aus aller Welt treffen sich am Wochenende zur legendären WM der Fasnatzunft Oberschorbach.

Dornbirn. Ganz Dornbirn bereitet sich sozusagen auf die 11. Ausgabe der legendären Ping Pong-Raser-Weltmeisterschaft der Fasnatzunft Oberschorbach vor. Am kommenden Samstag, 9. September verwandelt sich die Schorenhalle wieder in ein Eldorado für alle, die Spannung, Spaß, Party und beste Familienunterhaltung schätzen.

Das große Teilnehmerfeld wird erneut für Spannung an den eigens fabrizierten (Mohren)-Ping Pong-Tischen sorgen. Auch 2023 ist wieder eine logistische Meisterleistung von den Gastgebern gefordert, was für die erfahrenen „Fäschtar“ aber kein Problem darstellen dürfte. „Wir freuen uns wieder auf ein tolles Familienfest für Groß und Klein“, betont Zunftmitglied Wolfgang Pastor.

Für beste Unterhaltung für Groß und Klein ist dementsprechend gesorgt. Vom bunten Kinderprogramm, einer Fotobox bis hin zur Prämierung des originellsten Kostüms und des besten Fanclubs gibt es zahlreiche Attraktionen für alle Gäste. Die kultige Abschlussparty an der Oberschorbach-Bar mit DJ Fleps verspricht Spaß für die Erwachsenen, und eine große Tombola mit vielen Preisen runden das Fest ab.

„Ein besonderer Dank gebührt jetzt schon den großzügigen Sponsoren, die die Veranstaltung ermöglichen. Vereinsarbeit hat schon immer die Unterstützung von Helfern, Sponsoren und Gönnern benötigt, und daran mangelt es uns glücklicherweise nicht“, so der Präsident in großer Vorfreude. Der großen Ping-Pong-Sause steht also nichts im Wege. (cth)