Spätsommerliches Blütenkleid

Eindrucksvoller Naturvielfalt-Spaziergang ins Naturjuwel Bangser Ried

FELDKIRCH An der Grenze von Vorarlberg und Liechtenstein lädt ein faszinierendes Naturjuwel ein: Etwa 50 Exkursionsteilnehmer am beliebten Naturvielfalt-Spaziergang erkundeten das spätsommerliche Blütenkleid der Streuwiesen im Bangser Ried und entdeckten vor Ort, wie unverzichtbar Moore im Kampf gegen den Klimawandel und im Artenschutz sind.

Großer Wiesenknopf und Duft-Lauch sind zwei farbenprächtige Beispiele für das schöne spätsommerliche Blütenkleid der Streuwiesen im Bangser Ried, welche die Teilnehmer am Spaziergang in ihrer vollen Pracht erleben durften. Hier fühlen sich Schmetterlinge wie die seltenen Wiesenknopfameisenbläulinge wohl. Während in gedüngten Fettwiesen nur bis zu 20 Bienenarten vorkommen, sind es in Magerwiesen bis zu 100 Bienenarten.