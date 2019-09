Spätsommerlicher Jonas Markt mit vielen Attraktionen

Ein vielfältiges Angebot wurde den Besucherinnen und Besuchern beim 39. Jonas Markt am vergangenen Samstag wieder geboten. Der Kreativ- und Genussmarkt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Pflichttermin für Familien und Marktbesucher aller Altersgruppen entwickelt.

An 100 Marktständen rund um das Jonas Schlössle gab es wieder viel Kunsthandwerk zu bewundern und zu kaufen. Bei der diesjährigen Sonderschau „Blaulicht im Einsatz“ wurden die Marktbesucher aus dem ganzen Land mit spektakulären Rettungsübungen von der Feuerwehr Götzis, dem Roten Kreuz, der Wasserrettung Götzis und der Bergrettung Hohenems in ihren Bann gezogen. Am Stand der Kinderpolizei wurden viele Fragen der kleinen Besucher beantwortet, gemalt und gebastelt. Zahlreiche Götzner Geschäfte informierten über aktuelle Trends in Sachen Lifestyle und Mode und Götzner Ortsvereine stellten sich vor. Mit nationalen und internationalen Spezialitäten warteten die Gastronomen auf. Für musikalischen Ohrenschmaus sorgte gleich zu Beginn die Gemeindemusik Götzis, gefolgt von der Gruppe „Basic“ und am Nachmittag unterhielten bei spätsommerlichen Temperaturen die Jungs von der Götzner Band „Dabado“ die vielen Besucher. Die Tombola Schatztruhe war gefüllt mit 25 Hauptpreisen und 800 attraktiven Sofortgewinnen im Wert von über 10 000 Euro. Die vielen Marktbesucher ließen den Markttag in netter Gesellschaft bei einem Glas Wein, einem kühlen Bier oder einem Jonas Drink im Sonnenuntergang ausklingen. Man darf sich im nächsten Jahr auf eine Jubiläums Ausgabe den 40. Jonas Markt in Götzis freuen. VER