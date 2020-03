Spältafunka und Feuerwerk im Schwefel

Hohenems. Während die Erlacher Funkenzunft am Samstag wegen starker Sturmböen größte Probleme mit dem Abbrennen ihrer Funken hatten, war der Wettergott der Schwefler Funkenzunft am Sonntag gut gesinnt.

Und so ging die Verabschiedung des Winters am Funkensonntag im südlichen Hohenems problemlos über die Bühne. Auch heuer genossen zahlreiche Schaulustige aus Hohenems und der Kummenbergregion das Funkentreiben im Schwefel. Schon am Nachmittag ging es auf dem Funkenplatz beim Jüdischen Friedhof rund, gab es neben Zack.Zack und Würsten, Punsch und Glühwein auch die berühmten Schwefler Funkaküchle zu verköstigen. Um 17 Uhr wurde dann das eigentliche Funkenspektakel mit dem Abbrennen des Kinderfunkens eingeläutet.