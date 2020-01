Sozialtag: Offen sein fÃ¼r Neues

Vier Lehrlinge der Raiffeisenlandesbank haben vor einigen Tagen Anzug, Krawatte und Kleid gegen bequemere Arbeitskleidung eingetauscht und im Rahmen eines Sozialtages in der Werkstätte Montafon in Schruns tatkräftig mitgeholfen.

In Marina Maissen hat Florian aus der Werkstätte Schruns eine begeisterte Partnerin zum Musizieren gefunden. Denn während sie auf die speziellen Noten deutet, betätigt Florian die entsprechenden Glöckchen und spielt so eine hell klingendes Lied. „Ich finde es super hier und habe mir dir Arbeit hier ganz anders vorgestellt. Die Leute können sich voll entfalten und es freut mich, dass ich so herzlich aufgenommen wurde“, so die 20-jährige Marina, die gerade ihr zweites Lehrjahr absolviert.

Überhaupt war die Stimmung an diesem Sozialtag in der Werkstätte Montafon der Caritas äußerst heiter und locker. Es wurde viel gelacht, geredet, aber natürlich auch fleißig gearbeitet. So half zum Beispiel Philipp Glanzer mit viel Kreativität bei der Gestaltung von Glückwunschkarten mit: „Ich durfte heute bei der Gebärdenrunde mitmachen und habe die Grundlagen dieser Art der Kommunikation kennengelernt. Das hat großen Spaß gemacht und ich würde das sehr gerne weiter vertiefen. Ich finde es wichtig, sich für solche Themen zu öffnen und einfach menschlich zu sein“, ist er überzeugt.

Austausch und Hilfe gehen Hand in Hand

„Die Lehrlinge der Raiffeisenlandesbank in Bregenz sind schon seit einigen Jahren immer wieder im Rahmen ihrer Ausbildung bei uns in der Werkstätte und gern gesehene Gäste. Es passiert immer viel Austausch, wenn Menschen von Außen in die Werkstätte kommen und unsere Menschen mit Beeinträchtigung schätzen das sehr“, so Gerhard Heinzle von der Werkstätte Montafon. Und helfende Hände werden immer benötigt – egal, ob beim Teppich weben, Karten gestalten oder den alltäglichen Dingen wie Tische putzen.