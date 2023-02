Sozialstaat am Wendepunkt

Kinderbetreuung

2021 lag die Teilzeitquote laut Statistik Austria bei 29,4 Prozent. Im EU-Vergleich arbeiten nur in den Niederlanden mehr Menschen in Teilzeit als in Österreich. Besonders hoch ist der außerdem unter den Frauen, wo fast jede Zweite in Teilzeit arbeitet. Die Gründe dafür seien etwa im Ausbau der Kinderbetreuung zu finden: "Es braucht diese in einem Ausmaß, dass sie Beschäftigung in Vollzeit ermöglicht." In gewissen Bundesländern - etwa Wien - sei das bereits der Fall, aber "im ländlichen Bereich fehlt es genau an den Einrichtungen, die nicht nur vormittags, sondern über das ganze Jahr geöffnet haben". Hier könnten aber auch Betriebe in die Pflicht genommen werden, die von sich aus Kinderbetreuung anbieten, aber auch flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen könnten.