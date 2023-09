Sozialrallye - Einblick in Sozial- und Pflegeberufe

Für Interessierte an einem Beruf im Pflege- und Sozialbereich ist am Freitag, 29. September ein „Tag der offenen Tür“ in 13 Einrichtungen im Raum Bludenz, im Walgau und im Montafon geplant.

„Es ist uns ein Anliegen, die Tätigkeitsfelder der Sozial- und Pflegeberufe, die Arbeitsweise sowie die Bedeutung dieser Berufe der Öffentlichkeit näherzubringen“, erklärt Caritasmitarbeiterin Judith Bertel, die die Sozialrallye federführend organisiert. „Der Tag der offenen Tür soll Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit in der Bevölkerung wecken und idealerweise Menschen für den Sozialbereich begeistern.“ Sie selbst arbeitet mit Leidenschaft im Bereich „Assistenz und Teilhabe“ der Caritas: „Ich schätze die Vielfalt, die meine Arbeit mit sich bringt. Die direkten Begegnungen mit Menschen bereiten mir Freude, ich kann sie in verschiedenen Lebenssituationen begleiten und mich für ein erfolgreiches Miteinander einsetzen“, schwärmt Judith Bertel. „Die Arbeit ist mit ständiger Entwicklung und Herausforderungen verbunden, an der ich auch in meiner Persönlichkeit stetig wachsen kann.“ Und weiter: „Menschen zu helfen, sie zu begleiten, zu beraten und zu betreuen und pflegen – genau dies sind sinnstiftende Tätigkeiten, die einen Wert für sich haben.“

13 Einrichtungen – Ein Ziel

Mit dabei sind die Caritas mit den Lerncafés Schruns und Nenzing, die Werkstätten Bludenz, Ludesch und Montafon, sowie das „Zäwas“, in dem auch die Wohngemeinschaften der Caritas, Leben in Selbständigkeit sowie Kompass vorgestellt werden. Über Gäste, die bei der Sozialrallye vorbeischauen, freuen sich auch die Sozialzentren Bürs, Nüziders, Bartholomäberg, St. Gallenkirch, Nenzing, Bludenz, Ludesch und Satteins. „Besucher*innen haben die Gelegenheit, die Soziallandschaft im Oberland zu erkunden und sich somit einen vielfältigen, interessanten Einblick in die Arbeit mit Menschen zu verschaffen. Zudem wird ein Überblick über verschiedene Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten der Sozial- und Pflegeberufe geboten.

Besonders ansprechen möchten die Organisator*innen auch angehende Zivildiener, Berufstätige und Wiedereinsteiger*Innen, die sich für einen Umstieg in einen Sozial- oder Pflegeberuf interessieren; aber auch bereits Tätige in diesem Berufsfeld, die sich einen Einblick in andere Einrichtungen verschaffen möchten.