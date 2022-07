Soziales Engagement macht glücklich

46 Frauen und Männer, die eines gemeinsam haben. Nicht nur, dass sie sich freiwillig für die Caritas Vorarlberg engagieren, sondern dass sie vor allem eines haben:

„Ohne Ehrenamt geht nichts. Und man muss es mit Begeisterung und von Herzen tun. Die Belohnung sind viele schöne Momente“, erzählt einer, der es ganz genau wissen muss. Bertram Jäger, ehemaliger Landtagspräsident und stolze 93 Jahre, ist mit 30 Jahren „Dienstzeit“ der längst-gediente Freiwillige in der Caritas und noch nicht müde, auch weiterhin seine Freizeit in den Dienst der guten Sachen zu stellen. Caritasdirektor Walter Schmolly würdigt bei seiner Begrüßung aber das Engagement aller Freiwilligen als Role Model, gerade in so schwierigen Zeiten: „Unsere Welt ist mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg praktisch über Nacht zweimal eine andere geworden. Viele Menschen stehen dadurch mit dem Rücken zur Wand und sind auf Unterstützung angewiesen. Umso wichtiger sind unsere Ehrenamtlichen, die trotz weltweiter Krise auf Engagement und Herzenswärme setzen, die nicht nur reden, sondern etwas tun wollen – und es von Herzen tun.“

46 Jubilar*innen wurden in einem feierlichen Rahmen im Bildungshaus St. Arbogast durch Caritasdirektor Walter Schmolly, Caritasseelsorger Wilfried Blum und den zuständigen Freiwilligen-Koordinator*innen für ihr Engagement gewürdigt. 35 Freiwillige wurden für zehn Jahre geehrt, sieben Freiwillige für 15 Jahre, drei für 25 Jahre und ein Freiwilliger für 30 Jahre. Dabei sind die Männer und Frauen im Alter von Mitte dreißig bis 93 Jahre quer durch alle Fachbereiche und Aufgaben aufgeteilt und engagiert – von Hospiz über Flüchtlingshilfe, von den Werkstätten über Lesepat*innen, Sozialpat*innen und carla bis zu „Musik schenkt Freude“ oder Stromsparchek. So vielfältig wie die Projekte der Caritas sind auch die Interessen der Freiwilligen – ein bunter Strauß an Hilfe, Herzenswärme und Engagement für Menschen in Vorarlberg, die Unterstützung in den unterschiedlichsten Belangen benötigen.