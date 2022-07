Soziales Engagement der Akademie Vorarlberg

Leiter, Trainer und Spieler der heimischen Auswahl helfen bei Tischlein Deck dich.

Bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit stellten sich die Spieler der heimischen Akademie Vorarlberg U-15-/U-16- und U-18-Mannschaft in den Dienst der guten Sache. Nicht nur die Jungtalente der Vorarlberger Auswahl, auch Akademie-Leiter Dietmar Berchtold , die beiden Trainer Heinz Fuchsbichler und Ahmet Cil sowie Betreuer Gerhard Großgasteiger haben abermals ihr soziales Engagement eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

So haben sie beim Verein "Tischlein Deck Dich" in der Zentrale Vandans viele Stunden lang diverse Arbeiten verrichtet. Die Akademie Vorarlberg startete in Zusammenarbeit mit dem Privatgymnasium Mehrerau das soziale Projekt 2.0. "Tischlein Deck Dich"-Obmann Elmar Stüttler freut sich sehr über die tatkräftige Unterstützung der heimischen Talente samt Trainer- und Betreuerstab. "Wir wollen einen kleinen Beitrag für die hilfsbedürftigen Menschen in Vorarlberg leisten, die in den letzten Monaten immer mehr wurden. Die Akademie Vorarlberg will regelmäßig ihre Hilfsbereitschaft kundtun. Die Spieler lernen dabei sehr viel", sagt Akademie Leiter Didi Berchtold.