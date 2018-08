Sozialbetrug durch E-Card in Vorarlberg: Kontrolle obliegt allein den Ärzten

In Tirol erschwindelte sich eine 84-Jährige mit der E-Card ihrer Tochter Operationen. In Vorarlberg gäbe es nur vereinzelt vergleichbare Fälle, die Kontrollpflicht liege bei den Ärzten.

Eine 84-jährige Frau ohne österreichischer Staatsbürgerschaft nutzte die E-Card ihrer Tochter (68), um Operationen, Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte darüber abzurechnen. Laut Medienberichten entstand der Tiroler Gebietskrankenkassa so ein Schaden von 50.000 Euro. Aufgeflogen ist der Betrug durch eine aufmerksame Ärztin in Innsbruck, die durch die so entstandenen Ungereimtheiten in der Krankengeschichte der 68-Jährigen skeptisch wurde.