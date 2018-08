Sozialbetrug: Foto auf der E-Card kommt

Ein dreister Fall von Sozialbetrug in Tirol sorgt derzeit für Aufsehen. Dabei handelt es sich aber vermutlich um keinen Einzelfall.

200.000 E-Cards werden verloren

In den letzten Jahren häuften sich die Berichte über derartige Vorfälle, wie das ÖVP-Generalsekretariat via Aussendung informiert. Es heißt weiter, dass jährlich 200.000 E-Cards verloren und 43.000 sogar gestohlen. “Betrugsfälle dieser Art gehen auf Kosten der Allgemeinheit und aller Beitragszahler. Das kann so nicht hingenommen, sondern muss hart sanktioniert werden”, so Nehammer.