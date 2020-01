Sozialamtsleiter in BH getötet: Heute spricht Dr. Haller

Am heutigen zweiten Prozesstag kommt Gerichtspsychiater Reinhard Haller zu Wort. Nach dessen Expertise war der 35-Jährige bei der Tat zurechnungsfähig und damit schuldfähig. Anschließend werden Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angehört.

Die Verteidigung betonte am ersten Prozesstag die psychische Belastung ihres Mandaten durch Folter in der Türkei und forderte die Begleitung des gesamten Prozesses durch den Gerichtssachverständigen Reinhard Haller. Diese Forderung wurde abgewiesen. Am zweiten Prozesstag ist jedoch vorgesehen, dass Haller als Gutachter spricht.