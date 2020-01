Sondersendung zum BH Mord: Das war der erste Prozesstag im Fall Soner Ö.

Unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen und enormem Medieninteresse fand heute der erste Tag des Mordprozesses gegen den Asylwerber Soner Ö. statt. VOL.AT berichtet live aus dem Studio.

Am Landesgericht Feldkirch begann heute, Montag, der Mordprozess gegen den Asylwerber Soner Ö.. Der 35-Jährige Angeklage hat vor einem Jahr den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen. Der Schwurgerichtssaal des Landesgerichts war bis auf den letzten Platz besetzt. Alle Besucher hatten eine eingehende Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen müssen. Reporter Matthias Rauch war live vor Ort und berichtete via Liveticker über die Ereignisse rund um den Prozess am Landesgericht Feldkirch.