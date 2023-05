"Sowas verstehe ich als Hilfeschrei"

Der Feldkircher Stadtrat Clemens Rauch (Grüne) hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über Klima-Aktivismus und -Politik, vor allem in Feldkirch, gesprochen.

Am Mittwoch wurden 20 Brunnen in Vorarlberg mit grüner Farbe von Klimaaktivisten der "Extinction Rebellion" gefärbt. Damit möchten die Aktivisten auf das Greenwashing - der Verusch sich durch Geldspenden für ökologische Projekte und PR-Maßnahmen als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen - aufmerksam machen.

"Extinction Rebellion verstehen sich selber als die Alarmanlage für die schlafende Gesellschaft und das ist durchaus zu sehen", sagt Clemens Rauch, Stadtrat für Umweltschutz und Abfallwirtschaft in Feldkirch. "Wir stecken in einer Klimakrise und ich glaube, dass es bei den Menschen noch nicht ganz angekommen ist." Damit möchte der Stadtrat ebenfalls auf die Erderwärmung aufmerksam machen.

"Aktionen sind ein Hilfeschrei"

In Vorarlberg steuere man auf eine Erhöhung von bis zu fünf Grad Celsius zu. "Solche Aktionen verstehe ich als Hilfeschrei", betont er in der Sendung Vorarlberg LIVE. "Ich stehe tagtäglich vor Kindern, die das Jahr 100 erleben werden." Es komme vom Elternhaus. Wenn die Klimakrise Zuhause ein Thema ist, ist sie es auch für die Kleinen im Generellen. "Sie sind immer interessiert daran, aber ich glaube, sie merken auch, dass sie nicht die Generation sind, die den Klimawandel rettet oder aufhalten kann."

Das Feldkircher "Irrsinnsprojekt"

Große Projekte wie der Stadttunnel in Feldkirch würden ebenfalls dem Klimawandel nicht guttun. "Es ist ein Irrsinnsprojekt, in welches man viel Geld, das uns fehlen wird, verpflanzt", erklärt Rauch. Um den Stadttunnel bauen zu können, sind nämlich 300 Millionen Euro erforderlich. "Es wird uns nicht nur klimatechnisch treffen, sondern auch im Budget. Wir stürzen uns in eine Verschuldung. Das Geld wird uns dann bei der Kinderbetreuung, den Schulen und in der Pflege fehlen."