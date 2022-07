Souveräner Turniererfolg in den Niederlanden

Der Hohenemser Rollstuhlsportler Maximilian Taucher feierte beim Jugendturnier in Hilversum einen weiteren Turniersieg.

Das Turnier in den Niederlanden wurde dabei im Round-Robin-System gespielt, was bedeutet, dass Jeder gegen Jeden spielen musste. Für Taucher ging es im ersten Spiel gegen den Italiener Francesco Felici und schnell konnte sich der Emser auf seinen Gegner einstellen und sicherte sich am Ende einen 6:3 und 6:3-Erfolg. Auch im Spiel gegen den Belgier Alexander Lantermann konnte Maxi Taucher am Ende die Oberhand behalten und rollte mit einem 6:2 und 6:0 als klarer Sieger vom Platz.