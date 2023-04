Souveräner Start für Dornbirns Radballer

Kürzlich fand in Hohenems der Auftakt zur Österreichischen Meisterschaft im Radball statt.

Hohenems/Dornbirn. „Alles offen in der ausgeglichenen Liga“, lautet das Motto der Meisterschaft im Radball nach der ersten Runde. Kürzlich wurde in Hohenems die erste von vier Runden ausgetragen. Gespielt wurde die 1. und 2. Liga. Gesamt waren zehn Mannschaften am Start.

Schwechat in der 2. Liga in Führung – Dornbirn 4 Punktegleich auf Rang 2

In der 2. Liga konnte sich etwas überraschend die Mannschaft von Schwechat mit David Wondra und Charlie Förster an die Spitze setzen. Dahinter folgt nun punktegleich die Mannschaft von Dornbirn 4 mit Simon Buchhäusl und Robert Rutkowski und mit etwas Abstand Sulz 3 und St. Pölten 2.

In der 2. Liga geht es ebenfalls um den Meistertitel und auch den möglichen Aufstieg in die 1. Liga. Die ersten zwei Mannschaften nach der dritten Runde qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde gegen den Fünften und Sechsten der 1. Liga. Die zweite Runde wird dann am Samstag, 29. April in Höchst ausgetragen. Alle Ergebnisse unter: www.radball.at (cth)