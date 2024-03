Souveräner Erfolg im Spitzenspiel

Zum Auftakt in die Meister-Playoffs feierte der SSV Dornbirn-Schoren einen 33:26 gegen die Damen aus Eggenburg.

Dornbirn . Mit nur einer Niederlage aus 14 Spielen im Grunddurchgang sicherten sich die Damen des SSV Dornbirn-Schoren die Tabellenführung in der WHA-Challenge nach der Hauptrunde und starteten gleich mit einem Spitzenspiel in die Meister-Playoffs.

Zum ersten Spiel im Kampf um den Aufstieg waren die Damen des UHC Eggenburg in der Dornbirner Messehalle zu Gast. Die Stimmung auf der bis auf den letzten Platz gefüllten Tribüne war großartig und dementsprechend starteten auch die SSV-Girls auf dem Spielfeld motiviert in das Spitzenspiel. Szeder und Co. zeigten sich von der ersten Minute hochkonzentriert, Offensiv effizient und in der Verteidigung kompakt. So spielten sich die Gastgeberinnen bis zur Halbzeitpause eine 18:10-Führung heraus.