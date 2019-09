SouverÃ¤ner Auftakt der FCD Ladies

Im ersten Spiel der neuen Saison feierten die Rothosen einen klaren Erfolg.

Dornbirn. Zum Auftakt in die neue Saison in der Vorarlbergliga trafen die Ladies aus der Messestadt auf den FC Nenzing. Im Heimspiel auf dem Admira Platz im Forach gaben sich Salzgeber und Co. aber keine Blösse und sicherten sich einen weiteren zweistelligen Erfolg.

Lupenreiner Hattrick zu Spielbeginn

Die Gegenwehr der Gäste aus dem Oberland, welche gerade mal mit zehn Spielerinnen angetreten sind, hielt dabei nicht lange. Bereits in der ersten Minute brachte Dornbirns Neuzugang Betül Topduman die Rothosen Ladies mit 1:0 in Führung. „Der Gegner hat sich sehr bemüht und getan was sie konnten, aber wir hatten das Spiel zu jederzeit in der Hand“, so Dornbirn Coach Günther Kerber. Die neue FCD Stürmerin Topduman setzte in weiterer Folge nach und sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für die 3:0 Führung nach bereits neun Minuten. Bis zur Halbzeit erhöhten die Dornbirner Damen auf 12:0 und somit war bereits alles entschieden.

Toller Einstand der Neuerwerbungen

Auch in Halbzeit zwei hatten die FCD Ladies alles im Griff und liefen einen Angriff nach dem anderen auf das Nenzinger Tor. Am Ende gab es einen 28:0 Erfolg und die ersten drei Punkte in der neuen Saison. „Aus so einem Spiel kann ich keine Rückschlüsse ziehen. Positiv – uns stehen jetzt mehr Angriffsspielerinnen zur Verfügung“, so der Dornbirner Trainer Günther Kerber in einem ersten Resümee. Der Coach sprach dabei den tollen Einstand der Neuerwerbungen Topduman mit sieben Treffern und Klocker mit vier Volltreffern an. Weiter geht es für die Rothosen bereits am kommenden Samstag mit dem Spiel beim FC Alberschwende (Sa, 21.9. – 13 Uhr). MIMA