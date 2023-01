Souveräne Emser Hockey-Ladies

In einem freundschaftlichen Testspiel feierten die Damen des SC SAMINA Hohenems am Wochenende einen klaren Heimerfolg.

Hohenems . Nachdem die Frauen des Hohenemser Schlittschuh Clubs in dieser Saison erstmals an der zweiten österreichischen Damen-Eishockey Bundesliga teilgenommen haben, stehen nun zum Saisonfinale noch das ein oder andere Freundschaftsspiel auf dem Programm. Am Sonntagnachmittag gastierten dazu die Damen der Spielgemeinschaft Lindau/Lindenberg im Emser Herrenriedstadion.

Nichtsdestotrotz herrschte nach dem Spiel eine tolle Stimmung bei den Emser Ladies. In den kommenden Wochen wollen die Steinbock-Damen nun noch das ein oder andere Spiel absolvieren und „wenn dann alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden wir in der kommenden Saison ganz in die zweite Liga in Österreich einsteigen“, so Kohler mit einem Blick in die Zukunft. MIMA