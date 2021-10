Bludenz. Das Kulturbüro Bludenz veranstaltet am Mittwoch, 3. November, um 20 Uhr die multimediale Tanzperformance „SOUVENIR“ von Silvia Salzmann und Sarah Mistura in der Remise Bludenz.

Im Vorfeld der Aufführungen werden Souvenirs, sprich kleine Objekte, an öffentlichen Plätzen in Vorarlberg hinterlegt. Wer diesen bei einem Spaziergang zufällig begegnet, ist eingeladen, tiefer in das Thema einzutauchen. Zudem agieren die Objekte wie ein interaktives Programmheft, das mittels QR-Code Hintergrundinformationen zur Tanzperformance preisgibt.