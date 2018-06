„SOUND IN A CITY“ Konzert Am Garnmarkt

Die Summer-Session Am Garnmarkt startete mit dem Vorarlberger Rock-Pop-Trio „Sound in a City“

Götzis Am vergangenem Samstag war es wieder soweit. Die Flax-Stamm-Open-Air-Band „Sound in a city“ eröffnete die OpenAir Saison. Neben gefühlvollen, melodiösen Songs und Balladen gehören funky Arrangements, Blues, Rock´n roll, Pop- und Rock Hits der vergangenen 50 Jahre sowie aktuelle Hits zum vielseitigen Repertoire der Sound-Band.

„Wir freuen uns sehr das die Band seit Beginn an mit dabei ist, ihre Covers von Bruce Springsteen, George Michael, Elton John, Eric Clapton, sowie Jack Johnson und vielen mehr sind Cult bei uns“, freut sich Thomas Müller (Marketing gastrosulting).

Ein wunderschöner, lauer Abend lockte viele Zuhörer nach Götzis. „Am Garnmarkt ist immer was los, die Konzert-Quantität und Qualität top“, fasste Stammgast Michael Groier den Abend zusammen.

Sommerfest am Garnmarkt

Für das zweitägige Sommerfest am Donnerstag 5. und Freitag 6. Juli gibt es ein Konzert der deutschen 4-Mann-AUSTRO-POP-Band und im August kommen AC/DC Fans mit der deutschen Top-Tribute-Band AC/DC by Spellbound auf ihre Kosten.

„Am Garnmarkt ist immer sehr viel los und für jeden Geschmack was dabei “, so die einhellige Meinung der vielen Stammgäste die noch bis spät in den Abend der Musik lauschten. LOA